صورها عرضت في نيويورك.. إليكم سعر فستان هيفا وهبي الذي احتفلت فيه بميلادها

قامت الفنانة هيفا وهبي مؤخرا بالاحتفال بعيد ميلادها وبقدوم شهر رمضان المبارك في أجواء عائلية لطيفة، وفي الوقت نفسه بطريقة مبتكرة ومختلفة من خلال عرض صورها في ساحة التايمز السكوير في نيويورك، حيث تم عرض صورها في ساحة مليئة بالناس.



ويأتي هذا العرض كسابقة ملفتة وغريبة من نوعها للاحتفال بيوم ميلاد هيفا، كونها نجمة عربية. كما أرفقت الصور بتعليق على الشاشة كتب فيها "عيد ميلاد سعيد للملكة العربية هيفا وهبي".

وكذلك شاركت هيفا متابعيها على انستغرام بصور عفوية خلال تواجدها في باريس، حيث أطفأت شمعة عامها الجديد بمفاجأة من صديقتيها وبدت في غاية الأناقة والجمال.



وظهرت هيفا وهي تجلس في مطعم وفي الخلفية برج إيفل مضاء، وأمامها قالب من الحلوى الذي تم تجهيزه بشكل خاص لها، وجاء مزيّن بعيون زرقاء مع مجسم صغير لها، مع صندوق هدايا باللون الوردي.

واستعرضت هيفا رشاقتها بالفستان الأبيض الذي اختارته لهذه المناسبة من تصميم Elisabetta Franchi، وجاء ضيق وقصير ومزيّن بجيوب وخطوط سوداء ويصل سعره إلى نحو 750 دولاراً أميركياً. وأرفقت هيفا الصور بتعليق: "شكرا لأمنياتكم ولرسائلكم هدية بمناسبة عيدي، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل، رمضان مبارك عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير". (لها)



