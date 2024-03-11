Advertisement

فنون ومشاهير

صورها عرضت في نيويورك.. إليكم سعر فستان هيفا وهبي الذي احتفلت فيه بميلادها

Lebanon 24
11-03-2024 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1173780-638457482379029862.png
Doc-P-1173780-638457482379029862.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت الفنانة هيفا وهبي مؤخرا بالاحتفال بعيد ميلادها وبقدوم شهر رمضان المبارك في أجواء عائلية لطيفة، وفي الوقت نفسه بطريقة مبتكرة ومختلفة من خلال عرض صورها في ساحة التايمز السكوير في نيويورك، حيث تم عرض صورها في ساحة مليئة بالناس.

ويأتي هذا العرض كسابقة ملفتة وغريبة من نوعها للاحتفال بيوم ميلاد هيفا، كونها نجمة عربية. كما أرفقت الصور بتعليق على الشاشة كتب فيها "عيد ميلاد سعيد للملكة العربية هيفا وهبي".
 
Advertisement
 
 
 
وكذلك شاركت هيفا متابعيها على انستغرام بصور عفوية خلال تواجدها في باريس، حيث أطفأت شمعة عامها الجديد بمفاجأة من صديقتيها وبدت في غاية الأناقة والجمال.

وظهرت هيفا وهي تجلس في مطعم وفي الخلفية برج إيفل مضاء، وأمامها قالب من الحلوى الذي تم تجهيزه بشكل خاص لها، وجاء مزيّن بعيون زرقاء مع مجسم صغير لها، مع صندوق هدايا باللون الوردي.
 
واستعرضت هيفا رشاقتها بالفستان الأبيض الذي اختارته لهذه المناسبة من تصميم Elisabetta Franchi، وجاء ضيق وقصير ومزيّن بجيوب وخطوط سوداء ويصل سعره إلى نحو 750 دولاراً أميركياً. وأرفقت هيفا الصور بتعليق: "شكرا لأمنياتكم ولرسائلكم هدية بمناسبة عيدي، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل، رمضان مبارك عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير". (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:56 | 2024-03-11
05:18 | 2024-03-11
04:57 | 2024-03-11
04:39 | 2024-03-11
04:18 | 2024-03-11
03:48 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24