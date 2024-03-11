فنانة شهيرة تُعلن إصابة والدتها بأزمة صحية وتطلب لها الدعاء (صورة)

كشفت الفنانة المصرية هند عبد الحليم عن تعرض والدتها لوعكة صحية، مطالبةً الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



ونشرت هند صورة جمعتها بوالدتها وعلقت عليها بالقول: "يا حبيبتي يا أمي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمنا عليكي يارب يا حبيبتي.. دعواتكم لأمي بالشفاء العاجل".

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وكانت هند عبد الحليم قد تصدرت مؤخرًا، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن إزالتها للحسنة التي كانت في وجهها، حيث قالت خلال تصريحات تليفزيونية: "شيلت الحسنة عشان زهقت، ببص في المراية بلاقيها كبيرة وبتاخد العين أوى.. حبيت يكون في أي تغيير وفي ناس عجبها الموضوع وفي ناس لا، ودي كلها آراء".



يُذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، كان مسلسل مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عرض في عام 2023، وشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، وغيرهم، ومن إخراج كريم العدل.(لها)







