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فنون ومشاهير
بفستان ضيق.. نجمة عالمية تُفاجئ الجميع بالكشف عن حملها (صور)
Lebanon 24
11-03-2024
|
04:39
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خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فاجأت النجمة فانيسا هادجنز الصحافيين والحضور بفستان ضيق، حيث ظهرت في غاية الأناقة ببطن منفخ يكشف للمرة الاولى عن حملها.
وأعلنت نجمة High School Musical بطريقة عفوية عن حملها، حيث مشت على السجادة الحمراء بفستان اسود ضيق بالكامل يكشف عن بطنها، وجاء بتصميم ناعم وضيق من الأعلى لينسدل ويتسع من الأسفل، مع ذيل طويل من الخلف، ونسقت معه مجوهرات ماسية ملفتة.
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وإلتقطت عدسات الصحافيين صوراً مميزة للمغنية العالمية التي بدت خجولة، بينما تمسك ببطنها بطريقة لطيفة، حاسمة الجدل الحاصل منذ فترة لتؤكد حملها إلى العلن، وظهرت في بعض الصور خجولة وسط تهنئة الصحافيين وتفاعلهم مع شكلها بالحمل.
وشاركت هادجنز متابعيها على انستغرام بصور من الكواليس وبدت فيها متعبة من الحمل واستعرضت حملها بالفستان الاسود بصور عفوية نالت اعجاب وتفاعل كبير من محبيها. (لها)
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