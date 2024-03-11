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فنون ومشاهير

في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:56
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بالدموع ودّعت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها في آخر حلقات برنامجها "هي وبس" الذي تقدّمه على قناة "cbc سفرة"، وذلك قبل وقف عرضه طوال شهر رمضان.

وأكدت رضوى الشربيني في تقديمها للحلقة أنها لا تحبّذ العمل والظهور على الشاشة في شهر رمضان، لأنها تحرص على التفرّغ للعبادة والدعاء.
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وقالت رضوى: "شهر رمضان ممكن يغيّر حياتك، الإلحاح في الدعاء بكل اللي نفسك فيه للرحمن الرحيم وأنه يعوضك، ده شهر المعجزات، والله بيعوض أنا من الناس اللي جالها حقها على حياة عينها بسبب شهر رمضان وحياتي اتغيرت، أنا مبشتغلش في رمضان لأني أول ما بدأت كان في رمضان واكتشفت أنه شهر واحد في السنة". (لها)



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