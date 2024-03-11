سلافة معمار "معصّبة كتير".. ضربت زميلها الممثل الشهير وفيديو يوثق!

بدأت منصة "شاهد" الإلكترونية بعرض أولى حلقات مسلسل "أولاد بديعة"، المرشح بقوة ليكون أحد أكثر المسلسلات السورية نجاحاً في السباق الرمضاني 2024.

والعمل من بطولة سامر اسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي، واخراج رشا شربتجي.

وسارع الجمهور لمشاهدة أولى حلقات المسلسل، ليتصدر مشهد لسلافة معمار "الترند" على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدت فيه بحالة "غير طبيعية" وهي تحاور زوجها غزاون الصفدي الذي سرقها.

وقالت سلافة في المشهد: "عم تسرقني يا ابن الرذيلة"، ليرد عليها زوجها: "انت جنيّتي، أنا بدي إسرقك"، لتتابع سلافة: "معك حق هيي ما بتتصدق.. في رجال بها الدنيا بيسرق مرتو"، وبعدها قامت بصفعه على وجهه.

وأشاد الجمهور بدور سلافة في هذا المسلسل خصوصاً بعدما أبدعت مؤخراً بدور "أسيل" في مسلسل "الخائن"، فقال الجمهور: "ما شفنا أسيل معصبة كتير بالخائن متل هون"، وأضافت أخرى: "يا ريت الكف كان لسيف".

وتدور قصة مسلسل أولاد بديعة في حارة المدابغ، على أطراف العاصمة السورية دمشق، إذ تشعل وفاة رجل نافذ معركة شرسة بين أولاده، تبدأ بطمعهم في الميراث، ولا تنتهي بالأسرار التي يخبئونها.

بديعة الأرملة، هي أم لأربعة أولاد تعاني وتكافح من أجل تربيتهم بدون أب، ورغم ذلك فإن هؤلاء الأولاد الأربعة ينجرون للصراع فيما بينهم.

الابنة الكبرى هي سُكر (سلافة معمار)، وهي راقصة تعيش في جو غير سوي، وتواجه صراعات مع إخوتها الذكور الثلاثة حول المال، كما تظهر بشخصية الفتاة "المشكلجية".



أما الابن الثاني، فهو الابن الأكبر، وهو مختار (محمود نصر) خريج كلية الحقوق، ولكنه يجاهد من أجل إيجاد عمل، أما التوأمان شاهين (سامر إسماعيل) وياسين (يامن الحجلي)، فأحدهما صحفي، والثاني فنان.



في حين أنّ كل ابن من أبناء بديعة الـ4 يعيش تحديات مختلفة في حياته الشخصية والمهنية، ويسعى من أجل تحقيق أحلامه، على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بهم في كل نواحي الحياة. (رصد لبنان24)