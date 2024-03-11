رغم وفاته... فادي ابراهيم حاضر في هذا المسلسل الرمضانيّ

قرر صناع مسلسل "الخطايا"، الذي يشارك فيه الراحلان فادي إبراهيم ومحمد قنوع إدراجه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد مضي 8 أعوام على تصويره في سوريا.



وكشف الكاتب سعيد الحناوي أن العمل اجتماعي مؤلف من 6 خماسيات تتناول قصصا واقعية، وبعضها مقتبس من روايات أجنبية عمل على معالجتها درامياً وصاغها بأسلوب ينسجم مع طبيعة مجتمعاتنا وبيئتنا العربية. (فوشيا)

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