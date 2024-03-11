Advertisement

فنون ومشاهير

رغم وفاته... فادي ابراهيم حاضر في هذا المسلسل الرمضانيّ

Lebanon 24
11-03-2024 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1173893-638457652712141608.jpg
Doc-P-1173893-638457652712141608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر صناع مسلسل "الخطايا"، الذي يشارك فيه الراحلان فادي إبراهيم ومحمد قنوع إدراجه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد مضي 8 أعوام على تصويره في سوريا.

وكشف الكاتب سعيد الحناوي أن العمل اجتماعي مؤلف من 6 خماسيات تتناول قصصا واقعية، وبعضها مقتبس من روايات أجنبية عمل على معالجتها درامياً وصاغها بأسلوب ينسجم مع طبيعة مجتمعاتنا وبيئتنا العربية. (فوشيا)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:36 | 2024-03-11
10:21 | 2024-03-11
10:10 | 2024-03-11
08:09 | 2024-03-11
08:06 | 2024-03-11
05:56 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24