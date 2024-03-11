كارلوس عازار يرد على كلام باسم ياخور عن واقع الدراما اللبنانية.. فماذا قال؟

رد الفنان اللبناني كارلوس عازار، على انتقاد الفنان السوري باسم ياخور لواقع الدراما اللبنانية.

وكان قد قال ياخور مؤخراً، إن "الدراما اللبنانية لا تتطرق للمشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني، وتقتصر على تسليط الضوء على ممتلكاته من منازل فخمة وسيارات".

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وعلى هذا، علّق عازار في حديث خاص مع موقع "فوشيا" قائلا، انه "لا يجوز تعميم هذا الواقع، خاصة في ظل وجود كم كبير من الأعمال الدرامية التي عكست الواقع اللبناني وبيئته". وأضاف: أتفهم وجهة نظر ياخور، فهناك العديد من الأعمال التي انحرفت عن مسارها الصحيح، وتطرقت إلى مواضيع بعيدة عن خصوصية المجتمع اللبناني.



في السياق نفسه، تطرق عازار بالحديث إلى سبب غيابه عن سباق الدراما الرمضانية 2024، كاشفاً أنه اضطر إلى الاعتذار عن مجموعة من الأعمال لأسباب عدة، أبرزها ضيق الوقت.



ونفى عازار وجود أي خلاف بينه وبين زملائه على الساحة الفنية، مشيراً إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه بعدد كبير منهم، وعلق قائلاً: لست من الأشخاص الذين يحبون افتعال المشاكل.



كما تحدث كارلوس عازار عن واقع الممثل اللبناني، مشدداً على أهمية ايجاد مشروع استثماري يؤمن له دخلاً إضافياً ويساعده على تأمين مستقبله الاقتصادي. (فوشيا)