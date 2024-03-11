نادين نسيب نجيم "متحمسة وما قادرة تخبّي".. ماذا سيحصل قريباً معها؟

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن إطلاق ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها، في الأيام القليلة المقبلة.

وروّجت نادين لماركتها الجديدة عبر حسابها على "تويتر"، وقالت: "بدي قول شي كتير محمسة ما قادرة خبّي … قريباً جداً نادين نجيم بيوتي رح تكون بين ايديكم وين ما كنتوا".

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وأضافت: "بعد تعب ٣ سنين على ادق التفاصيل كتير محمسة تجربوا، وان شاء الله رح يعجبكم، لانه بيشبه كل امرأة فينا والاهم بذكرك انه تحبي حالك و تخلي ثقتك عالية مهما قسيت الظروف عليكي وضلك عم تآمني بحالك حتى بأضعف لحظاتك".

وتابعت: "هيدي البراند طلعت من ورا قصة جهد و تعب وانكسار وحزن وضعف وخذلان عشتهم بحياتي، كرمال هيك انا حابة شارك هل التجربة القاسية معكم يمكن اقدر اعطيكم الامل والقوة والدعم".

وأكملت نادين: "قريباً رح خبركم قصتي وكيف وصلت لهون و كيف تخطيت كل التحديات و المصاعب و كيف وقعت ورجعت وقفت على إجريي وكملت يمكن اقدر كون بمطرح عم في فيدكم… تجاربنا بتعلمنا وبتقوينا".