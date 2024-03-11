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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم "متحمسة وما قادرة تخبّي".. ماذا سيحصل قريباً معها؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 10:36
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أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن إطلاق ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها، في الأيام القليلة المقبلة.
 
وروّجت نادين لماركتها الجديدة عبر حسابها على "تويتر"، وقالت: "بدي قول شي كتير محمسة ما قادرة خبّي … قريباً جداً نادين نجيم بيوتي رح تكون بين ايديكم وين ما كنتوا".
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وأضافت: "بعد تعب ٣ سنين على ادق التفاصيل كتير محمسة تجربوا، وان شاء الله رح يعجبكم، لانه بيشبه كل امرأة فينا والاهم بذكرك انه تحبي حالك و تخلي ثقتك عالية مهما قسيت الظروف عليكي وضلك عم تآمني بحالك حتى بأضعف لحظاتك".
 
 
وتابعت: "هيدي البراند طلعت من ورا قصة جهد و تعب وانكسار وحزن وضعف وخذلان عشتهم بحياتي، كرمال هيك انا حابة شارك هل التجربة القاسية معكم يمكن اقدر اعطيكم الامل والقوة والدعم".
 
 
وأكملت نادين: "قريباً رح خبركم قصتي وكيف وصلت لهون و كيف تخطيت كل التحديات و المصاعب و كيف وقعت ورجعت وقفت على إجريي وكملت يمكن اقدر كون بمطرح عم في فيدكم… تجاربنا بتعلمنا وبتقوينا". 
 
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