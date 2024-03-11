ممثلان شهيران يتورطان في فخ رامز جلال

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وقع النجمان المصريان أحمد السقا وباسم سمرة في أولى مقالب رامز جلال بموسمه الجديد "رامز جاب من الآخر"، الذي يعرض ضمن موسم برامج رمضان 2024.واستقبل جلال أحمد السقا وباسم سمره خلال الفقرة الأولى من دون علمهما بتواجدهما معًا.وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة.وأدخل رامز الثنائي داخل غرفة زجاج للتصوير، ثم سقطا داخل المقلب ليواجها بعضهما، وسط دهشة باسم سمرة، فيما دخل السقا بحالة ضحك هستيرية. بعد ذلك، أدخل رامز جلال الثنائي في غرفة محاطة بالثعابين، وأسقطهما في النهاية بمصرف ماء ضخم.