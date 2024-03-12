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فنون ومشاهير

بعد اعتذارها.. صورة جديدة لكيت برفقة الأمير ويليام

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:00
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بعد ساعات من اعتذارها بسبب الجدل الذي صاحب صورة نشرتها مع أطفالها، تبين أنها معدلة عن طريق برنامج "الفوتوشوب"، ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون بصحبة الأمير ويليام وهما يتجولان في قلعة وندسور.


وفي الصورة المتداولة، كان ويليام وكيت جالسين في المقعد الخلفي في سيارتهما داخل قلعة وندسور. وكان الأمير ويليام ينظر إلى الأسفل بينما كانت الأميرة كيت، تلقي نظرة من النافذة.
 
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المصدر: فوشيا
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