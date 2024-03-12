21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
12-03-2024
|
02:41
A-
A+
A+
A-
أطلقت شركة اتصالات مصرية إعلان النجم عمرو دياب الجديد الخاص بشهر رمضان، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد مدين، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس أمير محروس.
ولفت "الهضبة" الأنظار بأناقته ببدلة من اللون الأحمر البوردو مع قميص أسود تتخلّله رسوم باللون الأبيض، واعتمد تسريحة شعر قصيرة باللون الأشقر مع لحية صغيرة، في إطلالة يعتمدها النجم المصري منذ فترة.
Advertisement
وترافق إطلاق الأغنية مع الضجة التي أحدثها النجم المصري في حفله الأخير في السعودية بسبب ساعة يده الفخمة والتي تحمل توقيع Patek Philippe ويبلغ سعرها 200 ألف دولار أميركي.
والساعة الفخمة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، وتتميز بمينا من اللون الازرق الرمادي وآخر باللون الأزرق الرمادي مع عدّاد التاريخ، الأيام، الأشهُر ووجة القمر. وجاءت الساعة باللون الأزرق الرمادي، ويحتوي محركها على 34 من الأحجار الكريمة المصنّعة و 45 ساعة احتياط. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال موعد الإفطار.. شاهدوا ماذا جرى في خلدة
Lebanon 24
خلال موعد الإفطار.. شاهدوا ماذا جرى في خلدة
12:28 | 2024-03-11
11/03/2024 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ البقاع الآن.. قصفٌ عنيف وصورٌ توثق ما جرى!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ البقاع الآن.. قصفٌ عنيف وصورٌ توثق ما جرى!
16:27 | 2024-03-11
11/03/2024 04:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة بـ2 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ2 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها
15:36 | 2024-03-11
11/03/2024 03:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. إسرائيليون يظهرون في لبنان وهكذا تمّ رصدُهم! (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة.. إسرائيليون يظهرون في لبنان وهكذا تمّ رصدُهم! (صورة)
14:00 | 2024-03-11
11/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة الإغتيال حصلت في الضاحية الجنوبية... من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4؟
Lebanon 24
عمليّة الإغتيال حصلت في الضاحية الجنوبية... من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4؟
10:46 | 2024-03-11
11/03/2024 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:30 | 2024-03-12
قطار مسلسلات رمضان انطلق.. الأعمال اللبنانية صائمة عن الظهور
05:07 | 2024-03-12
على الرغم من سجنها.. دنيا بطمة بقفطان فخم بمناسبة رمضان وتطلب الدعاء (صور)
04:44 | 2024-03-12
للمرة الأولى إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل تعرّضها للسحر ومرضها الخطِر! (صورة)
04:22 | 2024-03-12
بالحجاب.. مايا دياب داخل أحد المساجد شاهدوا كيف بدت (صور)
03:27 | 2024-03-12
مُفاجأة.. مسلسل "نظرة حب" مسروق من عمل آخر إليكم التفاصيل
01:44 | 2024-03-12
في رمضان.. جورج قرداحي يوزّع "المليارات"! (فيديو)
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
12/03/2024 12:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
12/03/2024 12:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
12/03/2024 12:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24