سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)





ولفت "الهضبة" الأنظار بأناقته ببدلة من اللون الأحمر البوردو مع قميص أسود تتخلّله رسوم باللون الأبيض، واعتمد تسريحة شعر قصيرة باللون الأشقر مع لحية صغيرة، في إطلالة يعتمدها النجم المصري منذ فترة.

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وترافق إطلاق الأغنية مع الضجة التي أحدثها النجم المصري في حفله الأخير في السعودية بسبب ساعة يده الفخمة والتي تحمل توقيع Patek Philippe ويبلغ سعرها 200 ألف دولار أميركي. أطلقت شركة اتصالات مصرية إعلان النجم عمرو دياب الجديد الخاص بشهر رمضان، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد مدين، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس أمير محروس.ولفت "الهضبة" الأنظار بأناقته ببدلة من اللون الأحمر البوردو مع قميص أسود تتخلّله رسوم باللون الأبيض، واعتمد تسريحة شعر قصيرة باللون الأشقر مع لحية صغيرة، في إطلالة يعتمدها النجم المصري منذ فترة.وترافق إطلاق الأغنية مع الضجة التي أحدثها النجم المصري في حفله الأخير في السعودية بسبب ساعة يده الفخمة والتي تحمل توقيع Patek Philippe ويبلغ سعرها 200 ألف دولار أميركي.

والساعة الفخمة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، وتتميز بمينا من اللون الازرق الرمادي وآخر باللون الأزرق الرمادي مع عدّاد التاريخ، الأيام، الأشهُر ووجة القمر. وجاءت الساعة باللون الأزرق الرمادي، ويحتوي محركها على 34 من الأحجار الكريمة المصنّعة و 45 ساعة احتياط. (لها)





