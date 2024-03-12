مُفاجأة.. مسلسل "نظرة حب" مسروق من عمل آخر إليكم التفاصيل

فاجأ الشاعر والمؤلف السوري بحر لاواديسا الجمهور باتهام صنّاع مسلسل "نظرة حب" الذي يُعرض حالياً في شهر رمضان المبارك، بسرقة فكرته من مسلسله السابق الذي يحمل عنوان "باليت".



وأوضح لاواديسا في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن قصة مسلسله "باليت" تم تحريفها بشكل يخدم ثقافة السارق، إذ خضعت الشخصية الرئيسة "بحر" للتشويه، من خلال بتر جوانبها الثقافية والرومانسية بشكل كامل بهدف تشويه الحقائق.



وأكد لاواديسا وجود عدة دلائل وإثباتات تدعم ادعاءاته، مشيرًا إلى أنه قد أرسل نسخ المسلسل بأكمله إلى عدة مخرجين وشركات إنتاج داخل وخارج البلاد منذ عام 2016.



وفي ختام منشوره، أعلن المؤلف السوري عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقه، مؤكدًا أنه سيتم اللجوء إلى القضاء لاستيفاء الحقوق.

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وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من سرقة فكرة المسلسل، وطالبوا المؤلف بتقديم الأدلة التي تثبت ادعاءه، وأكدوا أهمية عدم التراجع في السعي للحصول على حقوقه. كما طالبوا بمشاركة كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.



وتدور أحداث مسلسل "نظرة حب" في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والإثارة، حول "بحر" الذي يؤدي شخصيته الممثل السوري باسل خياط، وصراعه مع الممثل ميشال حوراني، للفوز بقلب "قمر- كارمن بصيبص"، لنشاهد بينهما قصة حب استثنائية يؤججها الغموض والصراع، تقلب حياتهما رأسا على عقب وتُحدث تغييرات كبيرة في حياتهما. (فوشيا)