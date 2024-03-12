للمرة الأولى إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل تعرّضها للسحر ومرضها الخطِر! (صورة)

تحدثت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام عن تفاصيل تعرّضها للسحر الأسود في منزلها وآثارها عليها وقرارها لمواجهتها.



وقالت سالي في تصريحات صحافية: "تعرّضت للسحر ولا أعرف مَن الشخص الذي يرغب في إيذائي حيث لا تزال تحصل معي أمور غريبة منذ عام تقريباً، وقد وجدت أمام منزلي كيساً فيه حيوانات منوية وعظام قطة، وقد تكرر هذا الفعل، وآخره منذ أيام، وهو ما دفعني للتفكير بأنه سحر".

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وأضافت: "قررت الإعلان عن ذلك عبر السوشيال ميديا، خاصة أن كثيرين نصحوني بالصمت وعدم الذهاب إلى شيخ لحل المشكلة، ولكنني رفضت نصيحتهم".



وكشفت سالي عن تفاصيل المرض الخطِر الذي أُصيبت به 6 مرات على فترات زمنية متقطّعة، وتألمّت كثيراً بسببه إلى أن شُفيت منه تماماً. إذ قالت: "اكتشفت إصابتي بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت أصفّف شعري ونبّهني الكوافير لهذا الأمر وعدت إلى والدتي التي انتابتها حالة من الهلع والذهول عندما رأت فروة رأسي بهذا الشكل، وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا في علاجي حيث عاودني هذا المرض ست مرات قبل وبعد الزواج أيضاً حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة في فروة الرأس".



وأضافت سالي: "ذهبت إلى طبيب شخّص حالتي بدقة وكشف أن سبب مرضي هو عامل نفسي وعالج حالتي بشكل صحيح وأعطاني بعض الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون والتي تسبّبت في زيادة وزني، وكنت حينها أقدّم برنامجاً على mbc وأبكي بحرقة بسبب الشكل المطلوب مني كمذيعة تظهر على الشاشة ولم أعلن عن شيء وقتها".



وأوضحت: "الدكتور كان مندهشاً من شكل فروة رأسي بسبب مرض الثعلبة لدرجة أنه قال لي أنتِ محسودة، لذلك خُفت كثيراً على نفسي". (لها)



