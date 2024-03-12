بالفيديو: ماذا قال فضل شاكر لأهل الجنوب في لبنان؟

بعد غياب طويل عن الظهور الفني، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجه الفنان اللبناني فضل شاكر رسالة إلى جماهيره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكان شاكر بدأ بطرح أغاني ألبومه "بغيب بمزاجي"، بمعدل أغنية كل أسبوع، لكنه توقف بعد أن طرح أغنيتي "بغيب بمزاجي" و"الأشخاص الغلط"، تضامناً مع أهالي فلسطين.

ومن خلال مقطع فيديو تضمن صوته وصورته، نشره عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، قال شاكر: "مبارك عليكم رمضان.. شهر القرآن والرحمة والمحبة والخير والسلام".

وأضاف: "رمضان فرصة لنا جميعاً، أن نسامح بعضنا البعض، الله يجعل الرحمة والإنسانية بقلوب الجميع"، طالباً من كل شخص أخطأ بحقه عن معرفة أو عن غير معرفة، أن يتقبل منه هذه الرسالة، وختم: "مبارك عليكم الشهر يا أعز الناس. وربي يحمي ويحفظ أهل غزة وأهل لبنان وجنوب لبنان.. مبارك عليكم الشهر".