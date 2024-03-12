أُصيب بعد سقوطه... نقل إعلاميّ إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ

تعرّض الإعلامي عمرو الليثي، لوعكة صحية بعد إصابته بكدمات أثناء تصوير حلقات برنامجه "واحد من الناس"، وتمّ نقله إلى المستشفى.



وقال مصدر مقرب من الليثي، إنه بحالة صحيّة جيّدة، مشيرًا إلى أنه أُصيب بعد سقوطه في حفرة أثناء تصويره حلقة مع العمال داخل إحدى محطات الكهرباء. (الجميلة)

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