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فنون ومشاهير

ألغى أكثر من مليون شخص متابعته في أول أيام رمضان.. ماذا فعل تامر حسني؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:14
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شنّ رواد مواقع التواصل هجوماً عنيفاً على الفنان تامر حسني مع أول أيام رمضان بعد عرض الإعلان الذي يقدّمه لصالح إحدى شركات المنتجات الغذائية التي يقاطعها كثيرون بسبب دعمها لاسرائيل.



في الاعلان، بدا تامر حسني وهو يقلّد المسحراتي، كما قدّم وبمشاركة عدد من النجوم أغنية راقصة فيها مشاهد من أجواء رمضان في الشارع المصري.
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وألغى أكثر من مليون شخص متابعة حسني على السوشيال ميديا، فيما تحدّث آخرون عن الأجر الخيالي الذي تقاضاه تامر عن الإعلان، حيث تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي أنه حصل على مليون دولار تقريباً، مقابل تصوير الإعلان.
المصدر: فوشيا
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