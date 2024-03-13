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فنون ومشاهير

إنتقادات لاذعة.. الممثل المعروف يردّ!

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:00
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 علق النجم أحمد الفيشاوي عن الإنتقادات التي تطاله باستمرار بسبب الوشوم الكثيرة التي تغطي جسمه.

وقال في مقابلة تلفزيونية: "أنا مقتنع بالتاتو اللي بعمله مليون في المية، وأنا فرعوني والتاتو من أيام الفراعنة، والفراعنة كانوا بيرسموا على أجسامهم الرسومات".
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وأضاف: "أنا مصري فرعوني من الصعيد، عندنا التاتو من أيام المصريين القدماء"، وتابع: "مرة واحد من الصعيد سألني ان كان الوشم كفر؟ فقلت له ممكن اسأل سؤال، هو جدّتك كافرة؟ قال لي لأ طبعاً، فقلت له مش جدّتك عندها حاجات رسماها، قال لي نعم، قلت له طيب جدّك كافر؟ ردّ لا طبعاً أعوذ بالله، فقلت له مش عامل عصافير في راسه؟ أجاب نعم، فقلت له يبقى كفر إيه اللي انت بتتكلم عليه".

هذا ونفى أن يكون تعدد الوشوم على جسمه دليلا على تعدد الانتماءات أو مشكلة نفسية.
المصدر: لها
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