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فنون ومشاهير

أغنية عمرو دياب تتصدّر "Top أنغامي"

Lebanon 24
12-03-2024 | 17:23
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تتصدر أغنية "الكلمة الحلوة" للنجم المصري عمرو دياب قائمة "Top أنغامي" في مصر، بعد طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات.


وجاءت أغاني "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور، و"عاش" لأحمد سعد، و"مكانك" لعمرو دياب، و"يا قمر" لعمرو دياب، و"سبب فرحتي" لأحمد سعد وأصالة نصري، و"معرفش حد بالاسم ده" لعمرو دياب، في المراكز من الثاني إلى السادس على تطبيق "أنغامي".
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يذكر أن أغنية "الكلمة الحلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.
المصدر: فوشيا
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