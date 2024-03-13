مسلسل رمضاني يُثير الجدل والانتقادات بعد مشهد جريء!

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تسبب مشهد في مسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حاليا خلال شهر رمضان بحالة من الجدل وسيل من الانتقادات الحادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجمع المشهد بين الممثل محمد دسوقي والممثلة نورا عبد الرحمن، وظهرت في المشهد الممثلة أسماء أبو اليزيد، وكان الحديث يدور حول علاقة غير شرعية، بطريقة حملت إشارات و تلميحات جريئة.مسلسل "صلة رحم" مسلسل تشويقي يركز على القرارات البسيطة التي قد تتحول إلى مأساة، مما يجعل الأحداث مليئة بالتشويق والإثارة، و المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ومن بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، يسرا اللوزي، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، وداليا خليف وأخرين. (البوابة)