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فنون ومشاهير
فنان شهير يُفاجئ الجمهور... هكذا كشف عن إصابته بالسرطان (صورة)
Lebanon 24
13-03-2024
|
03:01
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كشف الفنان المصري علاء مرسي للمرة الأولى تفاصيل إصابته بسرطان القولون، بعد مرضه الأخير ودخوله المستشفى، مؤكداً أنه كان يخفي الأمر عن الجمهور.
وقال علاء خلال لقائه في برنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب على الراديو 9090: "الحمد لله إحنا في نعم كبيرة والمرض يظهر في ظاهرة محنة ولكنه منحة من الله عز وجل علشان تناجي الله عن قرب، وتناجي الله من توبة وتناجي الله من احتياج، وتناجي الله فيصبح دعاؤك مستجابًا، سبحانه وتعالى قال لو زرت المريض لوجدتني عنده، والمريض بيكون في لحظات ضعف لا يجد رحيمًا سوى الله، ولا يجد معينًا سواه ولا رؤوفاً وكريماً سواه، ربنا حب ياخدني عنده شوية يأدبني ويعلمني وينورني".
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وأضاف: "كانت لحظة صعبة جداً، ولكن مش صعبة عليَّ على قدر ما صعبة على المحيطين بي، صعبة عندهم أكثر ما هي صعبة عندي لأن لو أحببت شخصًا وارتبطت به ورأيته في محنة، فإنك تتألم عليه، والمحبة لا تظهر إلا في اللحظات الصعبة".
وتابع مرسي: "بمجرد ما ادوني حقنة التخدير الكامل، كنت شوية بهزر وشوية خايف وشوية مش مصدق، والعجيب أنها كانت أول مرة ليا أدخل المستشفى وأنا مريض قبل كده كنت طفل، المرة الأولى لا أتذكر تفاصيلها لأني كنت طفل، المرة دي كنت مستغرب جدًا ورغم إني زرت أصدقاء لي مرضى وتوفوا إلى رحمة الله، لكن دخلت المستشفى للمرة الأولى كمريض وكان عندي لخبطة وعصبية إني مش عاوز أكمل، والحمد لله ربنا رزقني باتنين دكاترة واحد حنون وواحد صارم واحد يطاوعني وواحد يدني قرارات".
واستكمل: "لم يبلغاني بالإصابة بالسرطان، إلا بعد العينة قالا لي فيه ورم تحت الخراج لازم يشفى تمامًا علشان نعمل عملية استئصال الورم، بمجرد إني خدت البنج، روحت لعالم آخر، ليس له حدود عالم مريح".
وأردف: "كنت مستمتع زي ما بتنام وتستلذ بالنوم، أنا كنت مستلذ، زي فكرة بصرك اليوم حديد، شفت أرواح حلوة وشفت سيدنا رسول الله، وأبو بكر الصديق ووالدتي رحمة الله عليها وارتباطي بها، أكتر واحدة شفت ملامحها بشكل واضح، شفت صحاب ليا توفوا، وشفت حياة عجيبة، ثم فجأة لقيت حد بيقول لي حمد الله على السلامة، كان زمن سريع ومخفي، يبان إن مدته ثواني، لكن خد وقته". (لها)
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