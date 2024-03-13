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فنون ومشاهير
تامر حسني يخرج عن صمته.. ماذا قال عن إعلان "شيبسي"؟
Lebanon 24
13-03-2024
|
16:01
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بعد الانتقادات التي لاحقته إثر مشاركته في إعلان لشركة "شيبسي"، الداعمة لإسرائيل، نشر الفنان تامر حسني صورة السجل التجاري الخاص بالشركة عبر حسابه على "إنستغرام"، ليُثبت أنها شركة مصرية.
وكتب حسني: "مساء الخير عليكم.. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل واحتراماً للجميع.. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الاخير".
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وأضاف:" أولاً، أنا على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث وده مش أول إعلان ده ثالث إعلان في عقدي، معلش أحياناً الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل وتحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود وبحيثيات الموضوع كله".
وتابع: "ثانياً، أنا مضيت على عقد مكتوب فيه إن شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل والبند قدامكم اهوه لصدق كلامي. ثالثاً، والأهم لأي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية هقوله أنا من 20 سنه وأنا في ضهر القضية ومش كلام وأغاني بس.. لا.. أنا رحت بنفسي معبر رفح أثناء الضرب لمساندة أهالينا هناك بأكبر حملة... معتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً".
وختم: "أخيرا، أنا لما قررت أكون الوجه الإعلاني لشيبسى من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه والبطاطس من الفلاحة المصرية وبيتباع في مصر بس واتربينا عليه والأهم إن الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية وأظن ده واضح في الإعلان.. ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وأنا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع وللّي مش واصلاله الصورة بكل احترام.. وشكراً لكل اللي ردوا عني وهما مغمضين حقيقي انتو نعمه كبيره من ربنا ألف شكر ورمضان كريم على الجميع".
المصدر: فوشيا
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