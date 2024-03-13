Advertisement

فنون ومشاهير

تركي آل الشيخ يدافع عن مسلسل رمضاني: انتاج ضخم وخطوة للعالمية

Lebanon 24
13-03-2024 | 17:10
A-
A+
Doc-P-1174858-638459685665377461.jpg
Doc-P-1174858-638459685665377461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، على الانتقادات التي طالت صنّاع مسلسل "الحشاشين" بسبب اعتمادهم اللهجة المصرية العامية.
 
وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من حق صناع مسلسل الحشاشين اختيار اللغة التي تناسبهم واللهجة المصرية عريقة ومفهومة في كل العالم العربي".
Advertisement

كما أشار إلى أن "الأتراك عند انتاجهم مسلسلات تكون بلغتهم وكذلك الاجانب في الغرب"، مضيفاً: "اللغة الفصحى قد لاتجذب شريحة من الشباب، انا أحب الفصحى لكن غيري قد لايفضلها".

وتابع: "أي عمل لكريم عبدالعزيز أشوفه رغم اني مقل في الفترة الأخيرة في مشاهدة الأعمال العربية، وأطمح دائماً للوصول لمستوى الإنتاجات الغربية وجودتها، مسلسل الحشاشين انتاج ضخم وخطوة في الطريق الصحيح للوصول للمستوى العالمي، لو انتج مسلسل عن الفراعنة هل سيكون مناسب اللغة الهيروغليفية مثلاً!!! قطعاً لا بلغة العصر أوقع وأحسن".

وكشف: "نحن الآن بصدد إنتاج سعودي ضخم برعاية الترفيه ومحتار في اختيار الفصحى او العامية للانتشار، خطوة الحشاشين شجعتني للتفكير".
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2024-03-13
16:01 | 2024-03-13
14:07 | 2024-03-13
10:05 | 2024-03-13
07:12 | 2024-03-13
05:05 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24