تركي آل الشيخ يدافع عن مسلسل رمضاني: انتاج ضخم وخطوة للعالمية

علّق رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، على الانتقادات التي طالت صنّاع مسلسل "الحشاشين" بسبب اعتمادهم اللهجة المصرية العامية.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من حق صناع مسلسل الحشاشين اختيار اللغة التي تناسبهم واللهجة المصرية عريقة ومفهومة في كل العالم العربي".

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كما أشار إلى أن "الأتراك عند انتاجهم مسلسلات تكون بلغتهم وكذلك الاجانب في الغرب"، مضيفاً: "اللغة الفصحى قد لاتجذب شريحة من الشباب، انا أحب الفصحى لكن غيري قد لايفضلها".



وتابع: "أي عمل لكريم عبدالعزيز أشوفه رغم اني مقل في الفترة الأخيرة في مشاهدة الأعمال العربية، وأطمح دائماً للوصول لمستوى الإنتاجات الغربية وجودتها، مسلسل الحشاشين انتاج ضخم وخطوة في الطريق الصحيح للوصول للمستوى العالمي، لو انتج مسلسل عن الفراعنة هل سيكون مناسب اللغة الهيروغليفية مثلاً!!! قطعاً لا بلغة العصر أوقع وأحسن".



وكشف: "نحن الآن بصدد إنتاج سعودي ضخم برعاية الترفيه ومحتار في اختيار الفصحى او العامية للانتشار، خطوة الحشاشين شجعتني للتفكير".