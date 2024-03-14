فنان يعلن إصابته بالسرطان.. قد يحتاج إلى عملية جراحية بعد رمضان

أعلن الفنان المصري علاء مرسي أنه مصاب بمرض سرطان القولون، مؤكدًا أنه بصحة جيدة حالياً.

Advertisement

وفي حديث إذاعي، قال مرسي: "ربنا أحب يأخذني عنده شوية، ويؤدّبني، ويعلمني، وينورني شوية، والأمر كان صعبًا على المحيطين بي مثل الزوجة والأبناء والأهل والأصحاب والأحباب، الإصابة تكون أصعب على المحيطين بالمريض من المريض نفسه، لأنك إن أحببت شخصًا ورأيته في محنة فإن قلبك يتألم من أجله".وأضاف: "شعرت بمغص شديد في البطن دخلت على إثره المستشفى، وأوضحت فحوصات المنظار أن لدي ورمًا بسيطًا في القولون، وقد احتاج إلى عملية جراحية بعد رمضان".وتابع: "أنا الحمد لله زي الفل، وبصوّر وبستكمل مشاهدي في مسلسل كوبرا مع محمد إمام، وانتهيت قبل أيام من تصوير مسلسل عتبات البهجة مع يحيى الفخراني.. والحمد لله زي الفل".