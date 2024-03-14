اكتشاف ابنة ثانية لماغي بو غصن.. إليكم التفاصيل

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كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل "ع أمل" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك أن الممثلة ماغي بوغصن التي تؤدي دور "يسار" لديها ابنة أخرى تدعى "ملاك"، تعيش مع والدها وخالتها التي اضطرت للزواج من الأخير تماشياً مع عادات الضيعة.ودار حديث بين "فرح" ابنة "يسار" والتي تؤدي دورها مارلين نعمان، وصديقتها "ريان حركة" التي هي بالأساس زوجة هارون، حول نمط المعيشة والتفكير ببلدتها، لتسرد لها قصة وفاة عمتها وهي "يسار" المقتولة على يد والدها، ففوجئت "فرح" بما سمعته.وتوالت الأحداث لتصل إلى توجه "يسار" لضيعتها القديمة، حتى ترى والدتها بالتنسيق مع أختها "رهف"، لكن الحظ لم يكن منصفاً معهما، وتداخلت الأحداث ببعضها للدرجة التي لم تسمح "ليسار" برؤية والدتها.وفي المشهد ذاته، تهرب "ملاك" خلال سيرها في السوق مع زوجة خالها لتصدفها بعد ذلك يسار، فتنظر إليها بحرقة كبيرة.من جهة أخرى، بدأت الأوضاع تتوتر بين نبال "مهيار خضور" وجلال "بديع أبو شقرا" بعدما التقيا على باب منزل "يسار"، وبات الثاني يهدد الأول بالابتعاد عنها.وفي السياق ذاته، عبرت ملاك عن كرهها لأمها "يسار" عندما تعرف بأن خالها قتلها نتيجة للعار الذي الحقته بالعائلة، وكره خالتها لها بعدما اضطرت لترك حب حياتها لتتزوج من "زوج يسار" حسب العادات والأعراف المتفق عليها في الضيعة.واختتمت الحلقة الرابعة بمشهد فقدان "يسار" للوعي للمرة الثانية على التوالي في منزلها، لتهرع إليها "فرح" وسط حالة من الصدمة. (فوشيا)