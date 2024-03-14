Advertisement

فنون ومشاهير

اكتشاف ابنة ثانية لماغي بو غصن.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-03-2024 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1174969-638460072895543992.jpg
Doc-P-1174969-638460072895543992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل "ع أمل" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك أن الممثلة ماغي بوغصن التي تؤدي دور "يسار" لديها ابنة أخرى تدعى "ملاك"، تعيش مع والدها وخالتها التي اضطرت للزواج من الأخير تماشياً مع عادات الضيعة.
Advertisement

ودار حديث بين "فرح" ابنة "يسار" والتي تؤدي دورها مارلين نعمان، وصديقتها "ريان حركة" التي هي بالأساس زوجة هارون، حول نمط المعيشة والتفكير ببلدتها، لتسرد لها قصة وفاة عمتها وهي "يسار" المقتولة على يد والدها، ففوجئت "فرح" بما سمعته.

وتوالت الأحداث لتصل إلى توجه "يسار" لضيعتها القديمة، حتى ترى والدتها بالتنسيق مع أختها "رهف"، لكن الحظ لم يكن منصفاً معهما، وتداخلت الأحداث ببعضها للدرجة التي لم تسمح "ليسار" برؤية والدتها.

وفي المشهد ذاته، تهرب "ملاك" خلال سيرها في السوق مع زوجة خالها لتصدفها بعد ذلك يسار، فتنظر إليها بحرقة كبيرة.

من جهة أخرى، بدأت الأوضاع تتوتر بين نبال "مهيار خضور" وجلال "بديع أبو شقرا" بعدما التقيا على باب منزل "يسار"، وبات الثاني يهدد الأول بالابتعاد عنها.

وفي السياق ذاته، عبرت ملاك عن كرهها لأمها "يسار" عندما تعرف بأن خالها قتلها نتيجة للعار الذي الحقته بالعائلة، وكره خالتها لها بعدما اضطرت لترك حب حياتها لتتزوج من "زوج يسار" حسب العادات والأعراف المتفق عليها في الضيعة.

واختتمت الحلقة الرابعة بمشهد فقدان "يسار" للوعي للمرة الثانية على التوالي في منزلها، لتهرع إليها "فرح" وسط حالة من الصدمة. (فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:26 | 2024-03-14
04:27 | 2024-03-14
03:09 | 2024-03-14
01:30 | 2024-03-14
00:00 | 2024-03-14
17:10 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24