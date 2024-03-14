بدت متوترة.. كيم كارداشيان تدعم زوجها السابق وتطل برفقة زوجته

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في مفاجأة غير متوقعة، أظهرت كيم كارداشيان دعمها لزوجها السابق، كانييه ويست، خلال حضورها لحفلته الأخيرة برفقة زوجته الجديدة بيانكا سينسوري.وفي مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بدت كيم متوترة خلال مشاهدتها لعرض ويست في سان فرانسيسكو، حيث كانت ترتدي ملابس سوداء بالكامل، بينما اختارت بيانكا قميصًا باللون الوردي من دون أكمام وجوارب بيضاء.وعلى الرغم من جلوس كيم بجوار بيانكا في الحفل، وتبادلهما بعض الحديث، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع كانت تراقب ابنتها سانت عن كثب خلال العرض. في الوقت الذي كانت بيانكا منشغلة بالغناء مع كانييه وتوثيق لحظات الحفل على هاتفها.وأشار البعض إلى أن تعامل النجمتين الجاف يؤكد صحة الأخبار التي تفيد بأن كيم لا تحب أسلوب الموضة الجريء الذي تتبناه بيانكا في الأماكن العامة، خاصةً أمام أطفالها، كما أنها طلبت من ويست عدم السماح لزوجته بارتداء مثل هذه الملابس أمامهم.وقال مصدر لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن كيم أعطت تعليمات لويست بعدم السماح لبيانكا بارتداء ملابس فاضحة أمام أطفالها، وأضاف المصدر أن كيم تشعر بالدهشة من أن كانييه يسمح لزوجته بمغادرة المنزل بهذه الطريقة.من جانبه، دافع مغني الراب عن أزياء زوجته من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام" أكد من خلاله أنه سعيد بمظهر زوجته معلقاً: هذا يجعلني سعيدًا. بعض الناس لا يريدون لك أن تكون سعيدًا. يريدونك أن تجعلهم سعداء فقط، لذا قررت أن أجعل نفسي سعيدًا وأنا سعيد بلباسها.