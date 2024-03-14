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فنون ومشاهير
إعلاميّة معروفة جدّاً تُفجّر مفاجأة كبيرة... هذا ما حاولت فعله
Lebanon 24
14-03-2024
|
13:01
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كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن محاولة انتحار قامت بها في الماضي، بعد سيطرة مشاعر الحزن عليها عُقب وفاة جدتها.
وقالت لجين أثناء استضافتها في برنامج "ثقة عمياء" الذي يُعرض على قناة ATV الكويتية، إن جدتها كانت دائمًا حاضرة لدعمها ومساعدتها في التعبير عن مشاعرها وتحمل ضغوطات الحياة، وكانت تعتبرها مرشدها الروحي، مما جعل الفراق صعبا عليها ودفعها لمحاولة الانتحار.
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وأضافت لجين، أن هذا الحدث المأسوي والتجربة المروعة التي مرّت بها ساعدتها على إعادة تقييم قيمة الحياة، مؤكدةً أنه لا يوجد شخص أو سبب يستحق الانتحار من أجله. (فوشيا)
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