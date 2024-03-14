شيرين عبد الوهاب تثير جدلاً واسعا.. عانت مع "القرين" والسحر!

أحدثت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جدلا كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي إثر حديثها عن عثورها على "بعض أعمال السحر"، على باب منزلها في شكل حجاب بداخله بودرة بيضاء ومفتاح.

وقالت شيرين في لقائها ببرنامج "بودكاست Bigtime": "بودرة شكلها جاية من المقابر ومفتاح بيقفل كل حاجة في حياتي، وطلع في الآخر مفتاح غرفة نومي".

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واضافت: "لم أذهب لفك العمل ولا ذهبت عند دجال او لدى من يرى في المندل، وضعت العمل في طبق في مياه وملح، وشغلت سورة البقرة".



وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى "معاناتها مع القرين"، قائلة: "لما قريني بيتعبني بشغل سورة "ق" في القرآن الكريم، أحس وأعرفه لما يجيلي احساس بالخوف والبكاء من غير سبب ولما أحس إن الغرفة فيها تعبان بتبقى روح شريرة، لأن ساعات القرين بيلعب بدماغك لما تحس أنك شاكك في حد".