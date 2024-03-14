وصية "صادمة".. ماذا طلبت الفنانة المحبوبة من أسرتها بعد وفاتها؟

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كشفت الفنانة المصرية الشهيرة فيفي عبده عن وصية "صادمة" قالتها لعائلتها في حال موتها.وفي تصريحات تلفزيونية، قالت عبده: "أنا طلبت من أولادي ان مُت ان يتركوني يومين في الخارج، كي يتأكدوا أنني مت فعلا، لأن ممكن أكون في غيبوبة سكر ولا حاجة".وأضافت: "أنا كل يوم بدعي لربنا يطول في عمري، لأنني احب الحياة ومررت بتجربة صعبة كالمرض.. المرض بيخوف وغدار.. ربنا يحفظنا".