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فنون ومشاهير

وصية "صادمة".. ماذا طلبت الفنانة المحبوبة من أسرتها بعد وفاتها؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:08
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كشفت الفنانة المصرية الشهيرة فيفي عبده عن وصية "صادمة" قالتها لعائلتها في حال موتها.



وفي تصريحات تلفزيونية، قالت عبده: "أنا طلبت من أولادي ان مُت ان يتركوني يومين في الخارج، كي يتأكدوا أنني مت فعلا، لأن ممكن أكون في غيبوبة سكر ولا حاجة".
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وأضافت: "أنا كل يوم بدعي لربنا يطول في عمري، لأنني احب الحياة ومررت بتجربة صعبة كالمرض.. المرض بيخوف وغدار.. ربنا يحفظنا".
المصدر: روسيا اليوم
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