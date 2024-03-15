ثنائي شهير يخضع للعلاج النفسي.. والسبب فيلم وثائقي

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يتوجّه النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك للحصول على المشورة للحفاظ على زواجهما على المسار الصحيح بعد إصدار الفيلم الوثائقي The Greatest Love Story Never عن علاقتهما.وكشف أحد المطلعين لمجلة "هيت" أن لوبيز وأفليك يريدان إعادة علاقتهما إلى المسار الصحيح بعد الكشف عن الكثير من التفاصيل الشخصية حول صراعاتهما الزوجية.وقال المصدر: "ليس هناك شك في أنهما يحبان بعضهما البعض بعمق، ولكن ببساطة لا يمكن إخفاء لحقيقة أن لديهم مشاكل".وأضاف: "بمساعدة مستشارهما، توصلا إلى هذه الخطة، والتي تتضمن العلاج ومساحة كبيرة لبن لمحاولة استعادة بعض الاستقرار".وأوضحت "هيت" أن الثنائي يخضع لجلستين علاجيتين أسبوعياً.