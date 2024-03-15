Advertisement

فنون ومشاهير

ثنائي شهير يخضع للعلاج النفسي.. والسبب فيلم وثائقي

Lebanon 24
15-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1175212-638460570817570482.jpg
Doc-P-1175212-638460570817570482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتوجّه النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك للحصول على المشورة للحفاظ على زواجهما على المسار الصحيح بعد إصدار الفيلم الوثائقي The Greatest Love Story Never عن علاقتهما.

وكشف أحد المطلعين لمجلة "هيت" أن لوبيز وأفليك يريدان إعادة علاقتهما إلى المسار الصحيح بعد الكشف عن الكثير من التفاصيل الشخصية حول صراعاتهما الزوجية.
Advertisement

وقال المصدر: "ليس هناك شك في أنهما يحبان بعضهما البعض بعمق، ولكن ببساطة لا يمكن إخفاء لحقيقة أن لديهم مشاكل".

وأضاف: "بمساعدة مستشارهما، توصلا إلى هذه الخطة، والتي تتضمن العلاج ومساحة كبيرة لبن لمحاولة استعادة بعض الاستقرار".

وأوضحت "هيت" أن الثنائي يخضع لجلستين علاجيتين أسبوعياً.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:08 | 2024-03-14
13:10 | 2024-03-14
13:01 | 2024-03-14
12:37 | 2024-03-14
09:46 | 2024-03-14
08:09 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24