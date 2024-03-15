الممثل السوري الوسيم يطلب الزواج من ماغي بو غصن مباشرة على الهواء (فيديو)

في الحلقة الخامسة من مسلسل "ع أمل" الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك تنكشف حالة "يسار" شخصية ماغي بو غصن الصحية بعد فقدانها الوعي، حيث كانت تعاني من ضغوطات نفسية أثرت على صحتها الجسدية، وفي الوقت ذاته كانت صفاء زوجة شقيق يسار قد غابت عن الوعي أيضًا.



وكشف الطبيب عن حالة صفاء وخمّن بأنها "حامل"، ليفرح زوجها كثيراً بحكم أنه لم يرزق بولد، لكن تبين بعد الفحص بأنها ليست كذلك، الأمر الذي جعلها تستمر بالتأكيد على أنها سترزق بالطفل الذي يحلم به زوجها على مر السنين حتى تستطيع توطيد العلاقة بينهما.



وفي سياق مختلف، تستمر المناوشات بين جلال (بديع أبو شقرا) ونبال (مهيار خضور) بسبب غيرة الأخير على يسار، لتنتقل بعد ذلك إلى جلال ويسار نتيجة تصرفاتها مع أستاذ الجامعة.



وتزاد الأحداث غرابةً وغموضاً حول نوايا نبال تجاه يسار، بعدما أهداها لوحة قد رسمها لها.



وفجرت يسار مفاجأة لجلال وللجمهور بعدما حلّ استاذ الجامعة نبال ضيفاً في برنامجها، فقدّم عرض الزواج عليها خلال البث المباشر، الأمر الذي أزعج يسار لكونه سبب لها الإحراج.

وانتهت الأحداث التشويقية للحلقة الخامسة بتصادف يسار مع "ريا" ابنة أخيها الذي حاول قتلها، لكن فرح وريا لا تعلما ماضي يسار.



ويشارك في بطولة مسلسل "ع امل" مهيار خضور، ماغي بو غصن، إلسا زغيب، بديع أبو شقرا، كارول عبود، رنين مطر، مارلين نعمان، ريان حركة وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا. (فوشيا)







