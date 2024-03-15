رقص وهو يبكي.. باسل خياط يُبهر الجمهور شاهدوا الفيديو

استطاع الممثل السوري باسل خياط ان يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مشهد مؤثر له من مسلسل "نظرة حب" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك ظهر فيه وهو يرقص بعفوية على أنغام أغنية "أنا بعشق البحر".



وتداول الجمهور مشهد رقص باسل على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مشيدين بأدائه وحقيقة المشاعر التي استطاع ايصاله الى الجمهور بهذا المشد.

أنا بعشق البحر 😍

ما تبلى هالفتلة يا بحر

رقصة باسل خياط بمسلسل نطرة حب بتحسها متل موج البحر ومتل الصوفية.. عم يغرد مع الغنية بروحانية عالية وهاد المشهد توب لك حتى نظرة عيونه والدمعة رائعة ❤️#نظرة_حب pic.twitter.com/QMXbnBbZ1N — كزبرة خضرة (@kzbrakhadra) March 13, 2024 Advertisement

ومن بين التعليقات: "كمية الإبداع يلي عملها الرائع باسل خياط بهاد المشهد لاتوصف. أداء أسطوري لفنان عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، "وأنا بعشق البحر ، ما تبلى هالفتلة يا بحر، رقصة باسل خياط بمسلسل نطرة حب بتحسها متل موج البحر ومتل الصوفية". (الجديد)









