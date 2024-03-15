أثناء تصوير مسلسلها في لبنان.. فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية وهذا وضعها (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، عبر حسابها في "فيسبوك" تعرّضها لوعكة صحية خلال تواجدها في لبنان لتصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل "العتاولة" ودخولها المستشفى هناك، مطالبةً الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

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ونشرت فريدة مجموعة صور لها من داخل المستشفى، وعلّقت عليها بالقول: "غرفتي في مستشفى الزهراء بلبنان... الحمد والشكر لله... لا تقلقوا عمر الشقي بقي".

يُذكر أن فريدة سيف النصر تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "العتاولة"، وهو من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، ومحمد التاجي.



وكانت فريدة سيف النصر قد كشفت في منشور سابق سبب فقدانها الكثير من الوزن، مؤكدةً أنها خسرت 14 كيلوغراماً من وزنها بسبب تأثرها بأحداث غزة. (لها)





