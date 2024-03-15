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فنون ومشاهير

بعد أسبوعين فقط على وفاة والدها.. إعلامية لبنانية تفقد والدتها

Lebanon 24
15-03-2024 | 04:56
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بعد أسبوعين على وفاة والدها، أعلنت الإعلامية ليليان أندراوس وفاة والدتها سميرة أبو أسعد، عبر حسابها على فيسبوك حيث نعتها قائلة: "موجوعة ما عاد عندي قلب انكسر قلبي انكسر أول جزء انسلخ مع الغالي رجوتي بابا من 15 يوم، الليلة تفتفت الجزء التاني مع غاليتي الأميرة رجوتي ماما".
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وأَضافت أندراوس من خلال حسابها في موقع "فيسبوك": "ع قد ما حبّوا بعض ما قدرو ع فراق بعضن".
 
 
 
 
 
ولاحقا نشرت ليليان ورقة النعوة حيث سيحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة اليوم الجمعة 15 آذار الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة لورد في عين الرمانة، ثم ينقل الجثمان إلى مدافن العائلة في سلفايا.
 
 
 
 
يُذكر أن ليليان أندراوس من أشهر الإعلاميات اللبنانيات، لا سيما أنها انطلقت من برنامج "ستديو الفن" في عام 1982 على شاشة "تلفزيون لبنان"، حيث فازت بالمركز الأول عن لبنان عن فئة التقديم.

وأصبحت في 23 آب 1985 أول وجه تلفزيوني في تقديم البرامج وربط الفقرات في محطة الـ lbc وهي حاصلة على شهادة الماجستير والدكتواره في علم الآثار.

وفي عام 2015 حاربت ليليان السرطان وانتصرت عليه.

أسرة "لبنان 24" تتقدم بأحر التعازي من أفراد أسرة الزميلة اندراوس.


فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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