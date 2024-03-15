تخلّى عن لقب أشهر عازب.. فنان شهير يُفاجئ الجمهور بإعلان خطوبته (صور)

أعلن الموسيقار المصري هاني فرحات خطوبته على الشابة دنيا جمعة، المدير التنفيذي لـ"مهرجان الموسيقي العربية"، والمُشرفة على العديد من الحفلات الكبيرة في الوطن العربي.



وتمت الخطوبة في الأيام الأولى من شهر رمضان، وبحضور عدد من أفراد أسرتيهما والمقرّبين.

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ومازح الجمهور هاني فرحات معلّقين على خبر الخطوبة بأنه قد أنهى فترة العزوبية، وتخلّى عن لقب أشهر عازب في الوطن العربي.



يُذكر أن شائعات كثيرة انتشرت خلال الفترة الماضية حول الموسيقار هاني فرحات، خاصة في ما يتعلق بارتباطه بعدد من الفنانات اللواتي شاركهنّ في أكثر من حفل، وكان على رأسهن الفنانة أنغام، والتي حرصت على نفي كل ما أُشيع حول هذا الأمر. (لها)







