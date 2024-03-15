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فنون ومشاهير

لا يزال في المستشفى... نجل الفنان المعروف يكشف عن وضع والده الصحيّ

Lebanon 24
15-03-2024 | 07:15
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كشف خالد نجل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تطورات حالة الأخير الصحيّة، نافياً شائعات كثيرة تم تداولها أخيراً حول إصابته بانتكاسة صحيّة خطيرة.

وقال في منشور عبر خاصية القصص المصوّرة في "إنستغرام": "مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم وصيامكم، نفياً للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبدالله الرويشد.. أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد".
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وتابع: "الوالد حالياً يستكمل البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين، يرجى تحري الدقة ودعواتكم بالشفاء العاجل، أسأل الله أن لا يريكم مكروها بأحد".

وكان الفنان الخليجي قد أُدخل إلى مستشفى جابر في العاصمة الكويتية، في شهر شباط الماضي إثر تعرُّضه لوعكة صحية طارئة، قيل بأنها بداية جلطة ولكن تم علاجها قبل أن تترك أي أثر وتم منع الزيارات عنه بتوصية من الأطباء. (لها)
 
 
 


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