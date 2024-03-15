Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة النيابة العامة تدّعي على الفنانة إليسا... ما السبب؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1175419-638461099318804066.jpg
Doc-P-1175419-638461099318804066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن موكل الفنان زياد برجي، أنّ "النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، ادّعت على الفنانة إليسا، بجرم المادة 582 من قانون العقوبات، لإقدامها على الذم بالموكل زياد البرجي، وتمّت إحالتها للمحاكمة، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت".
 
وقال برجي تعليقاً على الإدعاء على إليسا: "من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة،بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا،من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن،هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني".
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:00 | 2024-03-15
09:00 | 2024-03-15
07:15 | 2024-03-15
05:52 | 2024-03-15
05:41 | 2024-03-15
05:04 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24