بالصورة النيابة العامة تدّعي على الفنانة إليسا... ما السبب؟

أعلن موكل الفنان زياد برجي، أنّ "النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، ادّعت على الفنانة إليسا، بجرم المادة 582 من قانون العقوبات، لإقدامها على الذم بالموكل زياد البرجي، وتمّت إحالتها للمحاكمة، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت".

وقال برجي تعليقاً على الإدعاء على إليسا: "من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة،بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا،من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن،هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني".