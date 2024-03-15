ممثل مصري يكشف تفاصيل فيلمه مع نانسي عجرم

طكشف الفنان المصري كريم عبد العزيز، تفاصيل فيلمه الجديد "شغل كايرو"، الذي سيجمعه مع الفنانة نانسي عجرم، في أولى تجاربها التمثيلية>

وأكد أن نانسي ستشكّل إضافة كبيرة للسينما.

وفي تصريحات إعلامية، قال كريم: "هعمل فيلم مع نانسي عجرم، وكنت بعرض الرواية بتاعتي في السعودية وأبو ناصر حبيبنا هو اللي قال إيه رأيكم لو عملنا فيلم؟ وأنا أتمنى أشتغل مع نانسي عجرم".

وأضاف: "هو فيلم لايت ورومانسي كوميدي، وبيدور حول إن شخص بينصب عليها وهي بتلفّ تنصب عليه وبيقعوا في قصة، ودخول نانسي عجرم السينما بيضيف للسينما، وحاجة تفرح إن نجمة بالحجم ده تدخل التمثيل، أنا طاير... يا رب تكمل على خير".

( الجديد)