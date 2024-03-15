تصرف لراغب علامة على المسرح قبل البدء بالغناء يثير جدلا (فيديو)

أثار الفنان راغب علامة، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له من الحفل الذي احياه مؤخرا في باريس، ظهر فيه وهو يقوم بفعل غريب على المسرح قبل البدء بالغناء.

وفي التفاصيل، ظهر راغب علامة في الفيديو وهو يغني على المسرح، ثم توقف عن الغناء وتحدث الى الجمهور، وقال قبل بدئه بالغناء مجددا: "يلا بسم الله"، الامر الذي عرضه لموجة انتقادات واسعة من قبل المتابعين. ( الجديد)