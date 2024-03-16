ديمة قندلفت عاتبة على باسم ياخور.. اليكم السبب

تصدّر "العربجي" قائمة الأعمال الأكثر رواجاً في الموسم الرمضاني، في أكثر من دولة عربية، لا سيما بعد تعليقات نجمَي المسلسل باسم ياخور وديمة قندلفت بشخصيتي "عبدو العربجي" و"بدور".

ونشرت قندلفت صور "بدور" المختطَفة والمحتجَزة لدى "دريّة خانم" (نادين خوري)، مع سؤال وجّهته لمتابعيها على "إنستغرام": "كيف برأيكن رح تقدر بدور تخلص من سجن درية؟".

وعلّق ياخور: "بدور قوية"، لتردّ قندلفت متسائلةً و"عاتبةً": "وين عبدو؟".

وتتميّز شخصية "بدور" بنظراتها الحادّة ولازماتها الكلامية والصوتية الخاصة على غرار حمل المسواك وكلمة "يلا"، بالإضافة إلى مكرها ودهائها ومكائدها.

وتبرز في نهاية الجزء الأول من العمل بداية قصة حب بين الشخصيتين، ما يشوّق الجمهور في الموسم الجديد إلى معرفة تطوراتها والنتيجة التي ستؤول إليها.

( لها)