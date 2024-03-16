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فنون ومشاهير

تُوفي قبل فترة.. نجل الفنان الراحل يُفجّر مفاجأة عن تشريح جثمان والده ماذا أعلن؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 10:00
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فجر نجل الفنان الراحل حلمي بكر مفاجأة كاشفاً موقفه من تشريح جثمان والده، واتهام أرملته بقتله.

وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": أؤكد أنني لم أتقدم بأي بلاغ ضد أي شخص بخصوص وفاة والدي - حلمي بكر، ولم أتقدم بأي طلب تشريح للجثمان، ولا أرغب في ذلك حرصا على حرمة والدي."
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أضاف: "للأسف أنا مضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسمي ويروج أي شائعات تخص والدي أو تخصني."

أكمل: "كما أني أؤكد على أني مقيم بالولايات المتحدة الأميركية لما يقرب من 40 عاما، وأني لست على دراية كافية بالقانون المصري والإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه المواقف، ولذلك لجأت لمن يمثلني قانونيا داخل مصر، وهو المستشار القانوني الخاص بي هاني صبحي المحامي، وأنا متأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا استدعى الأمر، وأؤكد أنه ليس لي حاليا أي محام آخر داخل مصر غيره". (لها) 
 
 
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