عادل كرم ينقذ عابد فهد من الموت... اليكم القصة الكاملة

أثارت أحداث مسلسل "نقطة انتهى" في الحلقة السادسة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت أحداثا إيجابية ساعدت "فارس" الذي يلعب دوره عابد فهد في التخلص من مشكلته مع "الشمالي"، إلا أنها انتهت بأحداث مؤسفة.

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أحداث مسلسل "نقطة انتهى" الحلقة السادسة

وبدأت أحداث الحلقة السادسة بإخبار "سامي" الذي يجسد دوره الفنان اللبناني عادل كرم، "الشمالي" بأنه يعرف "فارس" جيداً، ويؤكد له أنه ليس له علاقة بقتل ابنه.

أما "الشمالي" فيطلب من "فارس" الاتصال بوالده وإخباره بأنه صدم طفلا بسيارته وقتله، كما يطلب منه النصيحة، فيقول له إن على والده تسليم نفسه إلى الشرطة.

وبعدها يقدم "سامي" إلى "الشمالي" من أجل أن يساعد "فارس"، فيطلق "الشمالي" سراحه ويطلب من "سامي" استجوابه للتخلص من "عزام".





وفي إطار تشويقي، يحاول "سامي" استجواب "فارس" ويطلب منه أن يعمل معه لكنه يرفض ذلك ويعتذر منه.

وأعيد مشهد "فلاش باك" قديم إلى نجل "الشمالي" الذي قتله "غزوان" بعدما خطفه، وطلب منه أن يتصل بوالده ليخبره بأنه صدم طفلا في سيارته.

وبعد أن نجح "سامي" بإنقاذ "فارس" من الموت، استعادت والدة الأخير صحتها بعد العملية، واتجه "غزوان" إلى المستشفى لدفع ثمن العلاج الباقي.

يعود ''فارس" بعد نجاته إلى الحي ليصدم بحرق منزلهم، ويسأل "كارما" عن سبب الحريق، ثم يسألها عن علاقتها بـ"سامي"، لتخبره بالتفاصيل وكيف التقت به.

لكن الجمهور أعرب عن قلقه الكبير من نهاية الحلقة، والتي انتهت بطلب الشرطة من "فارس" الذهاب إلى الفرع.







مسلسل "نقطة انتهى"



"نقطة انتهى" مسلسل درامي بوليسي يسلط الضوء على علاقات المافيات في لبنان وسيطرتهم على الناس البسطاء.

ويلعب بطولته كل من عابد فهد وندى أبو فرحات وعادل كرم وهلا يماني وأنس طيارة وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج محمد عبد العزيز. (فوشيا)