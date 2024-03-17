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فنون ومشاهير

شاهد... باميلا الكيك ومرام علي في حالة رعب وبكاء

Lebanon 24
17-03-2024 | 00:00
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دخلت النجمتان اللبنانية باميلا الكيك والسورية مرام علي بحالة من الرعب والصراخ خلال وقوعهما ضحية في الحلقة السادسة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه رامز جلال.
وتقوم فكرة برنامج جلال الجديد على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة، يدخلان في مجموعة من الألعاب والتحديات بعد أن يغدر بهما رامز جلال.
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تفاصيل حلقة باميلا الكيك ومرام علي في رامز جاب من الآخر
 
وبدأت باميلا ومرام بالصراخ فور إدخال الكلب الأسود الشرس أمامهما في الغرفة السوداء، ثم بدأ جلال بتوجيه الأسئلة عليهما حول مسلسل "كريستال"، لكن أجوبتهما لم تعجبه ليدخل الكلب عليهما مجددا.
 
وفي فقرة غرفة النعامة والبركة المائية، لم تتمالك النجمتان هذه التحديات وحاولتا الصمود، وما أن انتهت حتى انهارت مرام علي بالبكاء.
 
وفي بداية الحلقة، تغزل جلال بالنجمتين اللبنانية والسورية قائلا: ملكات جمال والجسم جسم جمال وبسببهم اتفككت أسر والناس بيهم بقوا مجانين، واحدة تضاريسها مستفزة تخرجك عن الشعور، والتانية من دمشق دلوعة، وجالي طلبات كتير من فنانات بتغير منهم.
وأضاف: البنزين والنار ومينفعش نحط البنزين جنب النار، وسبب من نسبة الطلاق في الوطن العربي هي أنوثتهم.
كما علق على ملابس مرام علي بالقول: مسوداها ليه كدة ده حتى يبقا فال وحش. ومازح جلال مرام قائلا: ابتديت أشم ريحة الفتوش.. لو عليا كنت طلعتك بهيلوكبتر مش بأسانسير.

وكشفت مرام علي عن تجسيدها دور الزوجة التانية في أحد أعمالها قائلة: "أخدت فلوس كتير عشان عملت دور زوجة تانية"، ليعلق جلال قائلا: أخدتي فلوس كتير وجايالنا باللبس ده. وتابعت: مستحيل أتزوج واحد على مراته زي ما عملت في المسلسل.. وفي رجالة كتير بدها تتزوجني وأنا رافضة.

عاد جلال وسخر من باميلا بالقول: اشمعنى كيك.. هو بابا كان حلواني. لترد عليه الأخيرة: لا وأوقات بيقولولي فانيلا كيك.


ويشارك في البرنامج العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير العرب، بينهم: أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وعلي البليهي، وحسين الشحات. (فوشيا)
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