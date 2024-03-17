بعدما اتهمت الطبيب اللبناني بتشويهها.. الإعلامية المصرية تختفي عن الساحة

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أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ابتعادها عن الساحتين الفنية والإعلامية لمدة طويلة، وذلك بعد أن عانت في الآونة الأخيرة من تشوهات في وجهها بسبب آثار عملية تجميل.ونشرت ريهام رسالة إلى جمهورها عبر حسابها في "فيسبوك"، قالت فيها: سأختفي لمدة طويلة حتي تعود ليا روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير أوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليه سهل أوي ومش عارفة أتعامل مع حد كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير.وأضافت: الفترة إلي فاتت مريت بحاجات كتيرة أوي وتعرضت للتشوية مش بس الشكل والسمعه كمان، قبل تشويه الشكل 8 سنين من تشويهي عشان أقع حرب غريبة عشان ماشتغلش في الإعلام وفي التمثيل من مين معرفش.وختمت ريهام سعيد رسالتها: تعبت خلاص من الحروب غير المبرره الناس شريره أوي أوي ليه ؟؟؟؟ تعبت من الغيرة والحقد تعبت. أحبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي مش حاسة أن دي النهاية حاسة أن جزائي مًوحود وموجود في الدنيا مش بس في الاخرة.