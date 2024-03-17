فنان عربي يغادر المستشفى ليستكمل علاجه في المنزل.. كيف هي صحته اليوم؟

Advertisement

غادر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، مستشفى جابر بالعاصمة الكويتية إلى منزله، السبت، بعد أن وافق فريقه الطبي على استكمال العلاج في منزله عقب استقرار صحته.وطمأنت أسيل الرويشد الجمهور على صحة والدها، وقالت في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية "غادر الفنان الكبير عبدالله الرويشد المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية واطمئنان الأطباء عليه، وقدرته على استكمال علاجه في منزله".وكان خالد عبدالله الرويشد أكد يوم الخميس الماضي أن والده بخير، نافيا الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية.