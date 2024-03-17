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فنون ومشاهير

متابعة وصفتها بـ"المغرورة".. كيف ردّت نادين نسيب نجيم؟

Lebanon 24
17-03-2024 | 08:49
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تستمرّ النجمة نادين نسيب نجيم بالترويج لماركة المكياج الجديدة التي أطلقتها والتي تحمل إسمها.

وصورت نجيم وجهها في مقطع مصور، مظهرة الألوان والمكياج الخاص بالعلامة التجارية الجديدة، ما خلق تفاعلا كبيراً مع متابعيها.
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غير أن نجيم لاقت انتقاداً، إذ عبّرت إحدى متابعيها عن استغرابها من إصرارها على تصوير وجهها واستعراض نفسها، واصفة الأمر بـ"الغرور".


وردّت نجيم عليها بشكل حاسم، موضحة أنها تنشر المقاطع لوجهها لأنها تطلق علامتها الخاصة بالمكياج وقالت: "أنا أطلق ماركة مكياج جديدة، ماذا عليّ أن أصور، يديّ!!".
المصدر: لها
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