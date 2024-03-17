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فنون ومشاهير

تعاون مع كبار الشعراء والملحنين.. فنان مصري شهير في ذمة الله

Lebanon 24
17-03-2024 | 10:49
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أعلن عضو البرلمان المصري السابق، حسني حافظ، اليوم الأحد، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي.


وكتب حافظ في حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".
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يذكر ان الشرقاوي أصدر أربع ألبومات من كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين في مصر وحصل على جائزة أفضل لحن عربي في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية.


وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية: فيلم لو كان ده حلم عام 2001، مسلسل أم العروسة عام 1998، مسلسل لدواعي أمنية عام 2002، مسلسل عاصفة الشك عام 2003، مسلسل قلوب تائهة عام 2006.

ومن أشهر أغانيه: دوبي، مالهمش في الطيب، كتير وصفوكي، اللي حصل، غيرك، وغيرهم من الأغاني.
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