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فنون ومشاهير

للمرة الأولى نادين الراسي تكشف تفاصيل مُفاجئة.. هذا ما حصل معها في عمر الـ 17 (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2024 | 03:27
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شاركت الممثلة نادين الراسي في الحلقة الاولى من برنامج "ع راحتك" الذي يعرض أسبوعيا خلال الموسم الرمضاني الحالي على قناة "الآن" وتقدمه الإعلامية رابعة الزيات.

وكشفت نادين الكثير من الأمور الصادمة في حياتها الخاصة وروت تفاصيل أحداث تعرّضت لها خلال مراحل حياتها ولا سيما في بداية مشوارها الفني.

وأكّدت الراسي إنها سبق وأن تعرّضت للتحرّش ومحاولة الاعتداء عليها خلال سفرها إلى إحدى الدول العربية لتصوير إعلان وكان عمرها في ذلك الوقت 17 عاما وكان ابنها "مارك" لا يزال رضيعا.

وأكّدت بأنها كانت متواجدة في إحدى الدول العربية التي لم تذكرها، وطلبوا منها الحضور من اجل التواجد في عشاء عمل لتكتشف إنها في المكان بمفردها مع شخص واحد فقط.
 
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وروت نادين تفاصيل التحرش بها ومحاولة الاعتداء عليها وكيف تم رميها بالرصاص الا انها تمكنت بمعجزة الفرار من الشخص الذي حاول الاعتداء عليها.


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