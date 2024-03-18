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فنون ومشاهير

بعد المشاهد الجريئة.. مُجدداً مسلسل "ولاد بديعة" يُثير الجدل ويغضب الجمهور

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:33
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نجح مسلسل "ولاد بديعة" في أن يتصدر نسب المشاهدة عبر الشاشات العربية منذ بدء عرضة في شهر رمضان المبارك ، ولكن ماذا عن حملة الهجوم التي يواجهها صناع العمل خلال الساعات الماضية؟

مشهد عنيف
قبل ساعات تصدر هاشتاغ خاص بمسلسل ولاد بديعة التريند عبر منصة إكس بعد عرض مشهد (إعدام القطط) ضمن الحلقة الماضية إذ ظهرت شخصية (مختار الدباغ ) أثناء طفولته وهو يقوم بإعدام القطط التي يحبها شقيقيه التوآم ياسين وشاهين إنتقاماً منهم بعدما قاموا بإيذائه أمام الجميع.
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وهو ما جعل رواد السوشيال ميديا يشنوا حملة هجوم قوية ضد العمل رافضين المشهد تماماً وإعتبروا هذا المشهد ضد الإنسانية ويحرض على العنف، وفور عرض المشهد قامت مخرجة العمل رشا شربتجي بنشر فيديو خاص من كواليس التصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور الإنستغرام لتوضح فيه كواليس تصوير المشهد الذي أثار جدلاً واضحاً عبر منصات السوشيال ميديا، وأكدت أنه تم الإستعانة بأطباء ومختصين أثناء التصوير، وهو ما تم التنويه إليه بداية الحلقة .

مشاهد جريئة
ولم يقتصر الجدل الذي أثاره العمل علي مشاهد العنف فحسب؛ فقد أثارت بعض المشاهد الجريئة بالحلقات الأولى للعمل الكثير من الهجوم عبر منصات التواصل الإجتماعي؛ إذ إحتوت الحلقات على بعض المشاهد التي تخص شخصية سكر وتجسدها سلافة معمار والتي ظهرت فيها برفقة زوجها ضمن أحداث المسلسل داخل غرفة النوم مما جعل البعض يرى أنها مشاهد لا تتناسب مع الشهر الكريم. (نواعم)


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