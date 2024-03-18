بدا بملامح مختلفة.. زياد برجي يثير قلق جمهوره هل خضع لعملية تجميل؟

أثار الفنان اللبناني زياد برجي قلق متابعيه بشأن شكله "الغريب" في أحدث ظهور له، حيث شارك صورة له عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" برفقة مجموعة من الأطباء.

وكانت ملامح زياد المختلفة واضحة تماماً في الصورة، وقد بدت عيونه فيها منتفخة للغاية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان قد خضع لعملية تجميل.

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وأشاد برجي بتعليقه على الصورة، بالإبداع اللبناني في عالم الطب، معرباً عن تقديره للجو الراقي والأمان الذي شعر به خلال تواجده تحت رعاية الأطباء، وختم منشوره بشكر خاص لجراح التجميل المشرف على حالته، لكنه لم يكشف عن العملية التي خضع لها.

ولم يسلم زياد من تعليقات الجمهور، حيث تعرّض لحملة واسعة من التنمر، اذ قال أحد المتابعين: "صاير متل اليابانيين"، وأضاف أحدهم: "حتى زياد عمل عمليات تجميل".