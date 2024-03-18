"الناس في جميع أنحاء العالم سيفتقدونه بشدّة".. وفاة مغني بارز من هو؟ (صورة)

توفي ستيف هارلي، مغني فرقة الروك البريطانية "كوكني ريبيل" عن 73 عاما، وفق ما أعلنت عائلته أمس الأحد.

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الراحل هارلي اشتهر بأغنية "مايك مي سمايل" (كام أب أند سي مي) التي تصدرت سباقات الأغنيات في المملكة المتحدة عام 1975.وكتب هارلي الأغنية التي بيعت منها أكثر من 1,5 مليون نسخة حول العالم وصدرت بأكثر من 120 صيغة مختلفة.وقالت ابنته في بيان إن هارلي "توفي بسلام في منزله"، مضيفة "نعلم أن الناس في جميع أنحاء العالم سيفتقدونه بشدة".وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هارلي المولود عام 1951 كان لا يزال يقوم بجولات حتى وقت قريب، لكنه ألغى مواعيده للخضوع لعلاج السرطان.وقد سجلت فرقة "كوكني ريبيل" Cockney Rebel أربعاً من أفضل عشر أغنيات فردية في المملكة المتحدة وألبومين من العشرة الأوائل. (lbci)